Микроавтобус, который вез туристов в аэропорт, разбился в провинции Пханг-Нга, сообщает DEITA.RU.

Он врезался в заднюю часть кузова грузовика, а затем сбил придорожный столб. Как пишут местные СМИ, прибывшие на место полицейские и спасатели обнаружили сильно поврежденный микроавтобус, внутри которого находились несколько пассажиров, а неподалеку – грузовик с помятой задней частью кузова и сбитый придорожный столб.

Помимо водителя в момент аварии в микроавтобусе гид и семь туристов из Швеции. Водитель с гидом и одна из туристок получили легкие и средние травмы и были госпитализированы. Остальным пассажирам госпитализация не потребовалась.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Таисия Масина