Владивостокский снегопад продолжает собирать неприятную «жатву» в виде дорожно-транспортных происшествий, сообщает «Deita.ru».

Популярный паблик «Экипажи ДПС» в социальной сети Instagram опубликовал материалы с места аварии в районе остановки общественного транспорта «Краевая больница». Здесь рейсовый автобус вмял Suzuki Escudo в столб. «Эскудик» покидает место аварии на эвакуаторе.

Ранее «Deita.ru» сообщало о дорожно-транспортном происшествии на федеральной трассе «Владивосток-Хабаровск» в районе поворота на Ключевое. В результате столкновения у «Лексуса» оказался разбит передний бампер. У малолитражки повреждения передней части автомобиля выглядят серьезнее. В причинах дорожно-транспортного происшествия и установлении виновного предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, которые уже работают на месте аварии.

Дмитрий Санников