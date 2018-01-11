В сети появилась фотография, как пассажирский автобус MAN не вписался в поворот, сообщает DEITA.RU.

В результате неудачного маневра передние колеса повисли в воздухе, и автобус завис на крутом повороте, не имея возможности двинуться ни назад, ни вперед.

Снимок для обсуждения опубликовали в группе Вк «ННовый Владивосток».





Местные жители первым делом определили, что данный инцидент произошел именно во Владивостоке, в районе Змеинки. Следом посыпались шутки. «Может он так решил глушитель отремонтировать?» — гадают пользователи соцсетей.

Екатерина Лапкина