Технические требования к общественному транспорту ужесточат во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации. Такое распоряжение дал глава приморской столицы во время совещании с органами ГИБДД.

Участники совещания отметили, что современное законодательство позволяет перевозчикам работать некачественно. По словам начальника управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, полковника полиции Олега Зубакина, они привозят свежий кузов под документы, устанавливают его на старую базу, остаётся старый двигатель, ходовая часть и так далее, и выпускают изношенный автобус на маршрут под видом нового.

Тот факт, что владельцы автобусов должны раз в полгода приходить техосмотр, ситуацию также не спасает. Частные конторы в погоне за прибылью проводят техосмотры не совсем качественно и честно. В них прописаны технические, экологические и другие характеристики, предъявляемые к каждому автобусу. По этим картам управление государственного автонадзора потом может снимать автобусы с маршрутов, если они не соответствуют прописанным.

Екатерина Лапкина