В селе Восточное Хабаровского края грузовой автомобиль повредил теплотрассу, проходящую по воздуху, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Теплотрасса диаметром 273 мм была повреждена 18 марта в около 23:00 местного времени (04:00 МСК) в результате ДТП. Под отключение от теплоснабжения попала средняя школа в селе Восточное и военный городок

Специалисты службы ЖКХ военного городка запустили резервную котельную.

В настоящее время температурный режим в помещениях городка и средней школы в норме.



Михаил Грач