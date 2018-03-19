19 Март 2018, 12:15
Автолюбитель обесточил школу и военный городок на Дальнем Востоке
Источник изображения: ИА "Дейта.ру"
В селе Восточное Хабаровского края грузовой автомобиль повредил теплотрассу, проходящую по воздуху, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Теплотрасса диаметром 273 мм была повреждена 18 марта в около 23:00 местного времени (04:00 МСК) в результате ДТП. Под отключение от теплоснабжения попала средняя школа в селе Восточное и военный городок
Специалисты службы ЖКХ военного городка запустили резервную котельную.
В настоящее время температурный режим в помещениях городка и средней школы в норме.
Михаил Грач