Восстановление виадука на Некрасовском путепроводе во Владивостоке, обрушенного автомобилистом ранним утром 24 декабря, обойдется в 2,5 миллиона рублей, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Стоимость пока ориентировочная. Окончательную сумму ремонта надземного перехода, который начнется в ближайшие дни, определит анализ рынка. Деньги предоставит городской бюджет, однако через суд их попытаются взыскать с виновника аварии.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Subaru Impreza на большой скорости врезалась в бетонную опору виадука. Из-за этого изменилась схема движения изменилась для пешеходов.

Таисия Масина