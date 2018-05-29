С начала этого года в Приморской столице около 300 водителей было оштрафовано за несвоевременное освобождение проезжей части от автомобилей, попавших в ДТП, сообщает DEITA.RU.

Владивосток до сих пор считается одним из самых автомобилизированных городов России. Его первоначальная инфраструктура не была рассчитана на огромное количество автотранспорта. По данным ГИБДД, в 2017 году на каждую тысячу населения Владивостока приходилось чуть больше 500 машин при общей протяженности городских дорог в 700 километров. Поэтому любое, даже самое незначительное ДТП, провоцирует серьезные пробки, кроме того, ситуацию осложняет долгое оформление ДТП – в среднем, полиция приезжает только через 30-40 минут после вызова.

В ГИБДД напомнили, что, согласно ПДД, водители обязаны самостоятельно убирать автомобили с дороги, не дожидаясь прибытия сотрудников ДПС, «зафиксировав средствами фотосъемки и видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, а также следы и предметы, относящиеся к происшествию» - говорится в пункте 2.6.1. правил дорожного движения. Невыполнение этого требования облагается штрафом в одну тысячу рублей.

Почему, в таком случае, подавляющее большинство автомобилистов после аварии не могут оперативно сделать фото и отъехать с места ДТП туда, где они не будут мешать потоку автотранспорта, этот вопрос корреспондент DEITA.RU адресовал автомобилистам. «Не уезжаешь, потому что не можешь оформить ДТП до конца. Все боятся, что покинув место происшествия и заканчивая оформление аварии на «нейтральной территории», есть риск попасть под другую статью - «покидание места ДТП», а тут уже штрафом не отделаешься, придется пожить без прав несколько месяцев», поделился своим мнением автомобилист Никита Маликов.

«Очень много проблем из-за женских истерик и некомпетентности их как водителей. Я, к сожалению, три раза лично сталкивался с подобными историями и все они не в пользу прекрасной половины человечества. Многие девушки, попадая в ДТП, мгновенно впадают в ступор - сразу звонят своим мужья, парням, родственникам или, на самый крайний случай, в ГИБДД, даже если авария произошла незначительная. На предложение о том, что мы можем заполнить европротокол и мирно разъехаться через 15-20 минут, они в грубой эмоциональной форме могут послать куда подальше и дожидаться приезда полиции и два, и три, и четыре часа», - рассказал бизнесмен Вячеслав Иваньков.

Андрей Мосин, водитель грузовика рассказал, что если разъехавшись после ДТП, у участников возникнут какие-то разногласия, то доказать что-то после этого, даже с использованием фото, будет очень сложно. «Поэтому, лучше заплатить тысячу штрафа за простой, чем лишиться прав», - отметил он.

Напомним, мэр Владивостока Виталий Веркеенко планирует минимизировать транспортные заторы на городских магистралях путем максимально быстрого оформления дорожно-транспортных происшествий. По его словам, необходимо разработать такую систему, при которой процесс фиксации аварий будет занимать не более 10 минут.

Максим Низкодубов