В утренние часы в полицию позвонила жительница Первомайского района и сообщила о повреждении своего автомобиля. Женщина рассказала, что припарковала машину марки Honda CR-V возле одного из домов по улице Надибаидзе и отлучилась по делам, сообщает корреспондент "Deita.ru".





Когда горожанка вернулась, то обнаружила, что неизвестные хулиганы скинули из окна квартиры на автомобиль большой кочан капусты, который разбил лобовое стекло и повредил капот.





Возмущенная женщина вызвала полицию и попросила привлечь к ответственности виновных в повреждении ее машины. Женщина также планирует обратиться в страховую компанию для возмещения причиненного ущерба.





Игорь Бегунов