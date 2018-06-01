Брошенные автобусы больше не помешают движению автомобилей в районе автовокзала во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Глава города Виталий Веркеенко отметил, что бесхозный транспорт по улице Шуйской приводит к транспортным заторам. Основная проблема состоит в том, что у автобусов отсутствуют номерные знаки и колеса, а для их эвакуации нужны основания.



В итоге мэр дал указание установить дорожные знаки «Стоянка запрещена» с информационными табличками «Работает эвакуатор», найти спецтехнику для перевоза такого транспорта и освободить улицу.

Городские службы задачу мэра выполнили оперативно: установили дорожные знаки в районе автовокзала, владельцы брошенных здесь автобусов, не дожидаясь эвакуации, самостоятельно устанавливают на них колёса для транспортировки.



Таисия Масина