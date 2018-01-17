Единая дежурная диспетчерская служба администрации Владивостока сообщает: по данным Примгидромета сегодня, 17 января, ориентировочно с 22 часов до 8 часов 18 января во Владивостоке ожидается снег, сообщили DEITA.RU в мэрии.

Ожидаются осадки около 4-6 мм (высота снежного покрова 5-7 см), ночью на дорогах местами ожидается гололедица и снежный накат. Наиболее интенсивное выпадение осадков ожидается с 2 часов ночи до 5 утра 18 января.

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой в случае снегопада по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте. Это будет способствовать оперативной и качественной работе снегоуборочной техники, а также обеспечению личной безопасности.



Михаил Грач