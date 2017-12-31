Праздничные покупки в центре города обернулись неприятностями, обобщает «Deita.ru».

Обычно это подстерегает автовладельцев, которые решили остановиться на улице Светланской, напротив здания краевой администрации. На этот раз в субботу, 30 декабря, сильно «поредела» колонна автомобилей в районе площади Семеновской. Один эвакуатор уже погрузил автомобиль, нарушивший правила парковки, а второй – пока «отдыхал» в ожидании очередного нарушителя. Причем многие горожане, завидев работающий эвакуатор, резко меняли свой маршрут. Тем, кому повезло меньше, вместо предновогодних праздничных хлопот сейчас предстоит отправиться в городское управление ГИБДД, на улицу Фонтанную, 10. А чтобы «вызволить» свое авто тоже придется побегать: взять разрешение у инспектора, квитанцию на оплату штрафа за нарушение и еще найти свою машину на одной из арестплощадок — на улице Западной или на мысе Кунгасный. Плюс к тому еще дополнительные расходы за работу эвакуатора, это примерно две с лишним тысячи рублей. И что самое интересное – точную сумму можно узнать только на месте, на арестплощадке.





Единственный положительный момент — при оплате штрафа за парковку под запрещающим знаком в течение 20 дней, сумма штрафа существенно уменьшается. Вместо 1500 рублей можно заплатить 750 руб. Как пояснили «Deita.ru» сотрудники ГИБДД, эвакуаторы во Владивостоке работают уже давно и могут в любой момент забрать «провинившуюся» машину на арестплощадку.





«Чтобы это не стало неприятным сюрпризом, необходимо соблюдать правила и внимательно смотреть на знаки, — пояснил полицейский. — Если есть значок «работает эвакуатор», автотранспортное средство нарушителя, на законных основаниях, в любой момент может быть отвезено на арестплощдаку».





При этом в одном из самых «автомобильных» городов России до сих пор в центре не найти достаточное количество парковочных мест. Впрочем, как и в окрестностях приморской столицы.

Инна Эстрина

Фото: Deita.ru