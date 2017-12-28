Пожилая жительница одного из домов на Луговой во Владивостоке обратилась в полицию и сообщила о преступных действиях своих соседей. Как стало известно корреспонденту «DEITA.RU», по словам 86-летней горожанки, соседи, путем обмана, незаконно продали ее квартиру, а теперь угрожают ей убийством и требуют в течение трех месяцев покинуть помещение.

Пенсионерка также добавила, что соседи и ранее ей постоянно угрожали и всячески пытались заставить ее продать им квартиру. Каким образом у них это получилось – женщина не знает.

По факту обращения пожилой горожанки сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов