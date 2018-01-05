В результате неудачных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-12» пострадал один из городов КНДР. По данным издания Diplomat, инцидент в Северной Корее произошел еще в апреле 2017 года, сообщает «Deita.ru».

По данным СМИ, ракета упала на северокорейский город Точкхон, население которого превышает 230 тысяч человек. «Хвасон-12» якобы попал в промышленную зону города, однако все равно нанес значительный ущерб.

Отмечается, что ракета успела преодолеть около семидесяти километров после пуска, то есть упала практически сразу, не успев израсходовать топливо. В связи с большим количества топлива прогремел мощный взрыв, уточняется в материале. О погибших и пострадавших в результате неудачных испытаний МБР издание не сообщает.

Ранее «Deita.ru» рассказывало о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын, произнося новогоднюю речь, заявил, что Северная Корея готова принять участие в зимних Олимпийских играх.

Дмитрий Санников