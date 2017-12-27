Жительница Уссурийска в Приморском крае обратилась в полицию с заявлением о нападении, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии.

Примечательно, что нападали две женщины, одна из которых грубо толкнула потерпевшую со спины, а вторая вырвала из рук кошелек с банковскими картами и 2, 5 тысячами рублей.

По горячим следам банду разбойниц удалось задержать. При досмотре у них обнаружен похищенный кошелек. Обе злоумышленницы доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позднее пострадавшая уверенно опознала в задержанных своих обидчиц.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что уссурийский разбойник рано возрадовался свободе.

Таисия Масина