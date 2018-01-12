Федеральная служба судебных приставов и Сбербанк непричастны к распространению информации о телефонном мошенничестве, сообщает «Deita.ru».

«Сбербанк предупреждает нас: Всем, кому на телефон придет СМС, якобы от службы судебных приставов о наложении ареста на имущество ни в коем случае не открывать сообщение! Сразу списываются деньги с карты привязанной к мобильному банку. Это новый вид мошенничества. Предупредите коллег, знакомых и родственников», - сообщение такого содержания распространяется в социальных сетях.





Как рассказали корреспонденту «Deita.ru» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю, судебные приставы не используют в своей работе такой инструмент как массовая СМС-рассылка. При этом, для того чтобы у граждан не возникали вопросы о задолженности по исполнительным производствам, Федеральной службой судебных приставов разработано официальное бесплатное приложение к банку данных исполнительных производств для мобильных устройств Android и iPhone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазина» приложений «Play Market» на Android и «App Store» на iPhone. Для этого необходимо набрать в поиске «Play Market» на Android или «App Store» на iPhone аббревиатуру «фссп» и установить данное приложение, благодаря которому можно не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение уведомлений о появлении новой задолженности или об изменениях в имеющейся.

Кроме того, узнать о задолженности по исполнительным производствам можно на официальном сайте федеральной службы судебных приставов.

«Сбербанк не имеет отношения к распространению информации о новом виде мошенничества. Однако мы всегда предупреждаем своих клиентов о необходимости обновления антивирусного приложения на мобильном телефоне, а также призываем никогда не открывать ссылки из сообщений, присланных с неизвестных номеров», - прокомментировали корреспонденту «Deita.ru» в пресс-службе Приморского отделения ПАО Сбербанк.

Ранее «Deita.ru» сообщало о том, что за несколько дней сотни приморцев стали жертвами мошенников. На телефоны пострадавших приходили смс-сообщения примерно одинакового содержания. Жертвами мошенников стали жители Находки, Уссурийска, Арсеньева, Дальнегорска и Кавалерово.

Дмитрий Санников