Эксперты уверены, что во время чемпионата мира по футболу

Нагрузка на банки и платежные системы во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России серьезно возрастет. Как и всегда, во время проведения массовых мероприятий мошенники будут атаковать сайты организаций, связанных с ЧМ-2018, и гаджеты болельщиков, чтобы получить доступ к их финансам, прогнозируют эксперты.

Профессиональные участники системы безналичных платежей к прессингу злоумышленников готовы и уверены, что инфраструктура защищена от мошенничества. Тем не менее они рекомендуют всем соблюдать элементарные правила безопасности безналичных платежей.



"Российская платежная инфраструктура имеет существенный запас прочности и производительности и готова к тому, чтобы принять и достойно обслужить всех участников чемпионата", - отметила в беседе с "РГ" исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. В стране создана многоступенчатая система противодействия злоумышленникам на уровне банков, платежных систем, Центробанка и правоохранительных органов, пояснила она.



Ирина Петрова