Крупнейший российский банк заполняет к Новому году банкоматы новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщает «Deita.ru».

Теперь устройства по всей стране, в том числе и в Приморье, выдают новые денежные знаки с изображениями Владивостока, Крыма и космодрома "Восточный".

Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей введены в оборот еще в октябре текущего года, однако массовое распространение получают только сейчас.

Для этого более двух тысяч банкоматов страны были программно перепрошиты так, чтобы распознавать необычный номинал. Теперь при запросе "2000 рублей" и при наличии денег в банкомате система автоматически выдает синюю купюру с изображением моста на остров Русский.

Символы для новых купюр выбирали сами россияне посредством голосования. На банкноте в 2000 рублей с одной стороны изображен мост на остров Русский, с другой – космодром "Восточный". Двести рублей носят символы Крыма – памятник затопленным кораблям в Севастополе и древний Херсонес.

Таисия Масина



