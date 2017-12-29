Елена Альварез, бармен из Айовы, Челси Йенсен, бармен в Нью-Йорке и пользователи Reddit, рассказали, какие заказы на напитки больше всего их раздражают.

1. Лонг-Айленд Айс Ти

Альварес сказала, что просьба сделать напиток, который занимает много времени, во время спешки, является одной из самых раздражающих для барменов.

Альварес говорит, что два самых сложных напитка, которые нужно сделать, - это настоящие Лонг Айленд Айс Ти со всеми четырьмя или пятью видами спиртных напитков и Кровавая Мэри из-за всех его украшений.

2. Мохито

«Это сложный коктейль, который занимает много времени и делает руки очень липкими. Если вы хотите, чтобы бармен ненавидел вас, закажите мохито, особенно, если он очень занят», - сказал один из пользователей Reddit.

Йенсен согласился, добавив, что Мохито и все, что содержит более двух ингредиентов или подаётся в стакане мартини, раздражает.

3. Маргарита

«Маргарита очень проста в изготовлении, но она полностью сбивает мой ритм, потому что встряхивание напитка в течение 20 секунд, когда у меня 100 человек ждут в баре, раздражает», - сказал Йенсен.

4. Клубничный дайкири

Пользователь Reddit idiosyncrassy сказал, что самый неприятный напиток, который бывает нужно сделать, это клубничный дайкири, который сопровождается требованием: «И сделайте так, чтобы я мог почувствовать в нем алкоголь!»

5. «Сюрприз!»

«Самое неприятное – это когда кто-то входит в бар с целью выпить, но он не знает, чего хочет. Поэтому просит бармена удивить его, но не может дать хоть какую-нибудь наводку, например, хочет ли он, чтобы напиток был фруктовым или каким-то иным», - сказала Альварес. "А когда вы сделаете им что-то, они говорят, что им не нравится".

6. Гиннес, если вы заказываете его последним

Пользователь Reddit пишет: «Заказывают множество напитков, а затем в самом конце говорят: «О, и Гиннес». Сначала нужно сначала заказать Гиннес!»

7. Манхэттен

«Либо люди заказывают его, потому что они пытаются быть утонченными и не знают, что они получают, либо коктейль не такой на вкус, как они хотят», - сказал Mackin-N-Cheese о Манхэттене.



Алина Калинина



