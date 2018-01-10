Trump Tower загорелась в Нью-Йорке, сообщает «Deita.ru». Возгорание началось с крыши 58-этажного небоскреба. Пожарная служба города информирует, что пострадали два человека.

Как рассказали очевидцы огня не видно, однако идет густой дым, а на верхней точке офисного здания работают около десяти пожарных. По данным NBC, причиной пожара стало замыкания электропроводки.

Отмечается, что стоимость здания оценивается в 318 миллионов долларов.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что Наркоман сжег многоэтажный дом в Тюмени.

Таисия Масина