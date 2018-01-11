Почти триллион рублей потратили россияне за время празднования Нового года, сообщает «Deita.ru».

Самыми популярными покупками стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете больше всего покупок, по данным RT, пришлось на продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.



Отмечается, что сумма, потраченная в этом году превышает расходы в прошлом. В 2017 году она составила 860 миллиардов рублей. Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросло количество онлайн-покупок.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что размах празднования Нового года в Москве поражает воображение.

Таисия Масина