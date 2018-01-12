Баттл-рэп сегодня некоторые называют литературными диспутами поэтов XX века в современной «упаковке».С другой стороны, это явление напрямую связывают со спортивными мероприятиями, где каждый стремиться уничтожить своего противника, «уложить его на лопатки», доказать свое превосходство. Но, в отличие от спортивных состязаний, участник баттла не использует силовые приемы, его физические данные не столь важны. Главное орудие – артистизм, харизма, возможность создавать интересные рифмоконструкции, умение играть со словами и общаться с аудиторией.Корреспондент «DEITA.RU» следит за российской баттл-сценой и ему стало ясно, что в музыкальной среде произошел мощный переворот, когда мама, - человек, от рэпа далекий, - - неожиданно поинтересовалась, кто такой рэппер «Гнойный» и «Оксимирон».Оказалось, что о баттлах начали писать в газетах и транслировать эту тему по телевидению. Это явление безо всякого преувеличения стало феноменом современной культуры, которое заняло заметную нишу в информационном пространстве. О наиболее знаковых выпусках сегодня высказываются известные политики, депутаты, артисты, общественно-культурные деятели и, конечно же, блогеры.



В отличие от Штатов, где баттлы зародились на улицах, первые состязания рэпперов в России начались на просторах интернет-форумов. Их стали проводить по олимпийской системе. Конкурсанты отправляли свои работы на электронную почту, жюри отбирало лучших, составляло пары из участников и давало темы, которые нужно было раскрыть в процессе соревнования. Тот соперник из пары, который, по мнению судей, справлялся с заданием наиболее интересно и умело, проходил в следующий этап. Так происходило до тех пор, пока не оставался один претендент на победу.

Сегодня локомотивом российской баттл-арены выступает питерская площадка «Versus», которая стала крупнейшей мировой лигой по количеству просмотров на YOUTUBE. Это наиболее популярный формат рэп-турниров, где два участника акапелльно (т.е. без использования музыкального сопровождения) на протяжении двух или трёх раундов соревнуются в словесности, читая заранее сочинённые, заученные и отрепетированные тексты. В том же направлении развивается и другая российская организация под названием «SLOVO», у которой есть множество филиалов в городах.



Корреспондент «DEITA.RU» пообщался с главным организатором баттлов «SLOVO» на Дальнем Востоке Марком Брагиным и попытался выяснить, в чем секрет успеха жанра, о котором вчера знали лишь погруженные в субкультуру слушатели, а сегодня аудитория превышает 20 миллионов человек, в структуре которой крутятся внушительные денежные суммы.

Почему, на твой взгляд, на российской арене баттл-рэп «выстрелил» с огромной силой?

Популяризация жанра произошла благодаря тому, что на «Versus» организаторы стали приглашать не просто малоизвестных рэпперов, а полноценных артистов с многомиллионной аудиторией, имеющих определенный авторитет в рэп-культуре и обширный опыт выступлений, не связанный с баттлами.

Как взрослое поколение относится к таким состязаниям?

Взрослое поколение, в большинстве своём, негативно относится к нецензурной брани, которая с избытком присутствует на наших мероприятиях, да и к самому факту того, что двое соперников оскорбляют друг друга на камеру, а публика при этом радуется, аплодирует и поддерживает участников - для большинства взрослых людей это выглядит как полный абсурд. Но это нормально. Сказывается разница поколений и воспитания. Но, опять же, всегда есть исключения. Например, существует такой ростовский рэппер - Пиэм, который делает баттлы на очень высоком уровне и, как бы так сказать, - "по взрослому". Литературно, с подходом психолога, не просто рифмуя оскорбления. И вот такой персонаж, по моему мнению, вполне себе может быть близок и более понятен старшему поколению.

Куда движется жанр, каким ты его видишь через 5 лет?

Да знать бы, что будет через год. Все очень циклично и хаотично. Грязные «панчи» заменяются глубоким психоанализом соперника и деконструкцией его как личности. Популярность акапелльных баттлов на данный момент перетягивает на себя баттлы под биты. Такой прогноз не один гуру не даст. Хочется просто верить, что будет задано верное направление. И как по мне - это направление на качество смысловой нагрузки и на «технику» участников, в первую очередь, а не на хайп и просмотры.

Насколько сложен процесс организации таких мероприятий? Есть ли какие-то подводные камни, о которых обыватель даже не догадывается?

Процесс организации подобных мероприятий в своем «костяке» довольно прост: необходимо большое помещение, хороший свет, звук, камеры и грамотные операторы. И, само собой, нужны интересные участники, с которыми у нас, на Дальнем Востоке, на данный момент существует определенный дефицит. Многие местные рэпперы – «староверы», все оскорбления, сказанные в их адрес в момент такого состязания, они могут принять слишком близко к сердцу. И тогда настоящего, физического, конфликта не избежать. Нужно понимать, что баттл-рэп – это постановка, подобная той, которая разворачивается на театральным подмостках – когда участник встает на сцену, он имеет право примерить на себя какой угодно образ, все это будет рассматриваться в контексте «игры». А что касается подводных камней и сложностей, то это все довольно банальные истории: участники могут опоздать или забыть текст во время выступления, с помещением могут возникнуть проблемы. Приходится оперативно решать такие вопросы.

Что является признаком профессионального баттл МС?

Одним из самых важных признаков профессионализма баттл МС, по моему глубокому убеждению, является не количество рифм, и даже не харизма. Самое главное – это умение найти у оппонента слабые стороны, интересно и неординарно указать на его недостатки. Умение писать не универсальный текст, начиненный обилием неказистых обзывательств, а именно уникальный подход к сопернику - это очень ценный навык, к которому должен стремиться каждый участник подобных мероприятий.

