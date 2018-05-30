В Приморье 57-летний мужчина помог раскрыть тяжкое преступление, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

Полицейские выразили благодарность бдительному жителю Приморского края. Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местного жителя. Заявитель рассказал, что двое неизвестных мужчин после преследования совершили в отношении него противоправные действия.

Установлено, что в дневное время заявитель проходил мимо драматического театра, расположенного по улице Володарского. Бдительный гражданин обратил внимание, что за ним идет мужчина, который догнав потерпевшего, стал его избивать, отобрав при этом деньги. Вскоре к ним подошел еще один злоумышленник, который поднял с земли выпавший у заявителя телефон и скрылся.

Мужчина, наблюдавший за происходящим в камеры видеонаблюдения в пункте охраны здания напротив, поспешил сообщить о случавшемся в полицию. Он проследил пути отхода нападавших и запомнил их приметы.

Сотрудники Росгвардии задержали 43-летних жителей края, которые имеют судимость. Они дали признательные показания.

Похищенное имущество и денежные средства изъяты и возращены владельцу.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Они заключены под стражу.

Ирина Петрова