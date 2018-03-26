26 Март 2018, 08:24
"Бедные продавцы": видео из приморского магазина возмутило людей
Источник изображения: dps_control
Пользователи соцсетей активно обсуждают инцидент, произошедший в одном из магазинов Приморья, сообщает DEITA.RU.
По некоторым данным, это случилось в одном из магазинов поселка Славянка.На видео видно, как мужчина ударяет женщину, после чего забирает выручку.
Пользователи соцсетей недоумевают сразу по нескольким причинам. Кто-то не понимает, почему продавец так активно пыталась помешать мужчине, не задумываясь о себе. Другие осуждают мужчину. Третьи вспоминают об охране, которой почему-то в магазине не оказалось.
Информации о том, был ли задержан мужчина, не поступало.
Виктор Бруевич
Видео: dps_control