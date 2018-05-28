Десять новых тракторов «Беларус» начали работу на дорогах в пригороде Владивостока. Всего в этом году Примавтодор приобрел 30 таких тракторов, сообщили DEITA.RU в краевой администрации.

Как сообщили на краевом предприятии, наибольшее число новых тракторов будут убирать самые оживленные дороги вокруг Владивостока: на Шамору, в Артем, аэропорт и от Санаторной до Углового – так называемый, «гостевой маршрут».

«Новая техника не ломается, что позволяет оперативно чистить дороги. Летом эти тракторы оборудуются щетками и очищают дороги от грязи и пыли, зимой – отвалами для уборки снега. За смену бригада убирает до 100 километров. Новые десять тракторов полностью покроют потребность участка “Пригородный” в этом виде спецтехники. Остальные 20 единиц распределены по филиалам Примавтодора», – рассказали в предприятии.



Кроме уборки обочин, в летний период тракторы оборудуются косилками для кошения травы на обочинах и фрезами для проведения ямочного ремонта.

Отметим, новую технику приобрели по программе модернизации краевого предприятия. Всего в этом году на модернизацию парка техники Примавтодора из краевого бюджета направят 454 миллиона рублей, сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства В феврале предприятие уже закупило 26 единиц белорусской спецтехники. Следующей закупкой станет приобретение комбинированно-дорожных машин.

Напомним, Примавтодоре разработан и утвержден пятилетний план обновления техники. Всего за этот период на обновление дорожной и строительной техники направят 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета. В прошлом году по этой программе парк дорожного предприятия пополнили более 50 единиц техники: грейдеры, экскаваторы, самосвалы. Мероприятия проводятся в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края"

Михаил Грач