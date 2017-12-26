Вчера, 25 декабря, было затоплено машинного отделения транспортного рефрижератора «Берег Мечты» в бухте Золотой Рог, об этом Deita.ru сообщили в Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора.

Как стало рассказали в ведомстве, на причале ООО «Кантегир» (бухта Золотой Рог), отшвартовано судно ТР «берег Мечты» (судовладелец – ЗАО «РИМСКО»), обесточенное, с минимальным составом экипажа на борту. В 16 часов 30минут экипажем было замечено поступление воды в машинное отделение судна.

По поступлению сообщения государственный инспектор Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора оперативно прибыл на судно. На тот момент уровень воды в машинном отделении был выше на 10 сантиметров.





В целях предотвращения затопления машинного отделения и судна в целом судовладельцем было подано электропитание с МБ «Гриф» и запущена помпа для откачки воды из МО в пустые топливные танки (2 танка по 850 кубометров).

Загрязнения нефтепродуктами и иными загрязняющими веществами акватории бухты Золотой Рог зафиксировано не было, судно находится на плаву.

На утро 26 декабря запланировано проведение осмотра днищевой части судна, с целью установления причины поступления воды и последующего ее устранения.

Екатерина Лапкина

Фото: Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора