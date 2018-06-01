Пожарные во Владивостоке спасли беременную женщину, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

31 мая в 16.49 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме, расположенном на улице Надибаидзе.

В 16.56 туда прибыли первые расчёты огнеборцев и приступили к тушению. В подъезде дома было сильное задымление, поэтому пожарные задействовали звенья газодымозащитной службы. Во время разведки было установлено, что на первом этаже жилого здания горит мусор, а на шестом – хозяйственный ящик.

Из отрезанной дымом квартиры огнеборцы при помощи дыхательного аппарата спасли беременную женщину, которая не могла самостоятельно покинуть помещение. Медицинская помощь ей не потребовалась. Ещё двое человек были эвакуированы. В результате происшествия никто не пострадал.

В 17.07 – пожар был локализован, в 17.15 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 7 кв. м. С огнем боролись 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ирина Петрова