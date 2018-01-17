Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, по словам эксперта, совершает одну ошибку за другой, при этом так нелепо пытается оправдаться, что это уже напоминает "бешеный цирк", сообщает «Deita.ru».

Не так давно Грудинина уличили в наличии иностранных счетов. Свою версию происходящего кандидат в президенты озвучил на пресс-конференции. Оказывается, иностранные счета ему нужны были для того, чтобы лечить мать и сестру за рубежом.

На это, как пишет РИА ФАН, эксперт заметил, что "Коммунисты и лично Грудинин на каждом шагу допускают оплошность. Стоит вспомнить историю с отдыхом кандидата от КПРФ, когда он «не знал», куда едет, с подачей документов в ЦИК, историю с его зарубежными счетами, которые у него появляются... И оказывается, что человек, который хочет возглавить Россию, хранит деньги и зарубежные ценные бумаги за границей". Не самая патриотичная история, подытожил эксперт.

При этом кандидатом от КПРФ озвучиваются одни данные, а по другим источникам средств у Павла Грудинина за границей намного больше.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что еще один кандидат подал документы для выдвижения в президенты России.

Таисия Масина