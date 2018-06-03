В Таиланде погиб дельфин, который проглотил восемь килограммов пластиковых пакетов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на The Independent.

Пакеты застряли у животного в желудке и в горле. Зоологи пытались спасти его, однако дельфин потерял способность глотать и переваривать пищу. Он скончался. Всего млекопитающее проглотило 80 пакетов.

Отметим, что ежегодно в Таиланде по аналогичным причинам погибает более трехсот морских обитателей. Специалисты прогнозируют, что через 10 лет количество пластикового мусора в мировом океане утроится.

Ирина Петрова