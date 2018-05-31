Женщина украла утюг и вынесла его с магазина в полупрозрачном пакете в приморском городе Спасске-Дальнем, об этом DEITA.RU сообщает «ДПС-Контроль». Инцидент на телефон снял один из покупателей.

Накануне женщина под видом покупателя в одном из магазинов украла утюг. Она положила его в белый пакет и беспрепятственно покинула торговую точку.

«Несушка» воспользовалась занятостью продавцов и вышла из магазина без проблем с неоплаченным товаром.

На данный момент ее разыскивают сотрудники полиции.

Екатерина Лапкина