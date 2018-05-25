Автопоезд «Забота» прибыл в Хорольский район Приморья, об этом DEITA.RU сообщили в администрации Приморского края.

Как рассказали представители департамента здравоохранения, детский состав передвижной поликлиники пробудет в районе по 29 мая включительно. За это время планируется принять и осмотреть более семисот детей.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин отметил, что автопоезд "Забота" побывает за это время в пяти крупных населенных пунктах района: поселке Ярославский, селах Лучки, Вознесенка, Хороль, Прилуки, Сиваковка. Он напомнил, что здесь дети могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток.

Чтобы попасть на прием к врачам автопоезда необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и полис обязательного медицинского страхования. Для получения дополнительной консультации по своему основному заболеванию, нужно взять с собой медицинскую карту ребенка.



Вице-губернатор Павел Серебряков подчеркнул, что благодаря таким формам работы с населением в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края", количество и качество профилактических осмотров в регионе должно возрасти. Ведь специалисты "Заботы" - это врачи, практикующие в ведущих лечебных учреждениях Владивостока и имеющие, как правило, большой опыт работы, а самое главное –нацеленность на результат. Их главная задача - предупредить заболевание, своевременно его выявить и начать лечение.

Отмечается, что по поручению временно исполняющего обязанности губернатора края Андрея Тарасенко специалисты департамента здравоохранения рассматривают возможность запуска третьего состава автопоезда «Забота».

График работы автопоезда «Забота» в Хорольском районе:



25 мая – Вознесенка (ФАП)



26-27 мая – Хороль (поликлиника)



28 мая – Прилуки (ФАП)



29 мая – Сиваковка (ФАП)



Таисия Масина