Многие не знают об этом, но в Краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи можно получить медицинскую помощь совершенно бесплатно, по полису ОМС или по квотам. Об этом и о специализированной помощи для детей Приморья в рамках реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" рассказал в ходе пресс-конференции заместитель главного врача по развитию Алексей Ди, сообщает DEITA.RU.

Что сегодня представляет из себя Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи?

Наш Центр образован в 90-х годах. Смысл его был изначально в том, чтобы оказывать помощь детям. Это бывший Центр охраны материнства и детства. Он объединил в себе специалистов, которые были готовы и очень хотели помогать детям. Это и педиатры, и детские хирурги различных направлений. После того, как Центр переименовали, смысл его все равно не меняется. Конечно, теперь мы состоим из нескольких подразделений: детские подразделения, взрослые подразделения, ведь взрослым тоже нужно оказывать определенную помощь, в основном, диагностическую. Но все равно нас больше интересует направление детское.

В год у нас получают медицинскую помощь примерно 1500 детей и подростков. Это помощь и амбулаторная, и стационарная.

Какие учреждения у вас являются структурными?

Это, собственно, сам Центр охраны материнства и детства. Еще у нас есть центр слуха, который находится на Спортивной. Диагностический центр: есть на Черемуховой и на Светланской. В структуре этого, хотел бы отметить, у нас есть спортивный диспансер, центр вакцинопрофилактики, центр «Альтус» - очень сильный центр, если сравнивать, допустим, с другими центрами зарубежными, то он нисколько не проигрывает. К нам приезжали китайские коллеги, мы им показывали, что у нас есть, они смотрели, как мы работаем и на нашу аппаратуру, и уехали от нас с некоей завистью, можно сказать. Потому что поняли, что предложить нам практически ничего не могут, ведь у нас в центре тоже развита китайская медицина. И, если они могут предложить лечить наших детей за деньги, то у нас есть бесплатная программа госгарантии. Она хорошо работает.

Какие методики или отделения являются визитной карточкой центра?

У нас очень сильный центр аллергологии и иммунологии. Он со стационаром и с дневным стационаром. К нам приходят в этот центр пациенты со всего края, лечатся амбулаторно. Также есть возможность лечить их в стационаре, в том числе к нам привозят экстренно на «скорой помощи».

Также у нас есть центр кардиологии. Он осуществляет медицинскую помощь детям с врожденными заболеваниями. Это самая тяжелая категория пациентов. Приходится оказывать им помощь как хирургическую, так и педиатрическую, терапевтическую. У нас есть хирурги, которые нам помогают, и хочу сказать, что у нас все получается не без успеха.

Родители, у которых есть дети с врожденными патологиями сердца к нам обращаются, родители с новорожденными к нам обращаются, бывает, что в срочном порядке из роддома везут таких детей. Мы насколько это возможно, помогаем.

Работаете ли вы с детьми с урологическими проблемами?

Да, у нас существует отделение детской хирургии, и вся помощь, в том числе пациентам с урологическими проблемами, там организована уже давно. Причем эта помощь может оказываться бесплатно по полису ОМС и по бюджету. Нам выделяют бюджет, у нас есть квоты. Дети у нас, конечно, в приоритете.

Телефон детского хирургического отделения: 242 95 09. И еще у нас есть call-центр: 240 66 69.

Конечно, у нас сейчас есть определенные правила: желательно, чтобы человек, обращаясь к нам даже через call-центр, имел на руках направление от участкового врача. Оно должно содержать фамилию, имя, отчество, диагноз, цель направления и определенный зарегистрированный номер. Но мы, конечно, если пациент приходит самостоятельно, детям стараемся не отказывать.

Можно ли обращаться в центр с проблемами сколиоза?

Да, конечно. В том же отделении детской хирургии у нас в штате состоят врачи-травматологи, которые имеют опыт таких операций, и эти операции тоже делаются у нас по квотам. Если необходима какая-то консультация дополнительного специалиста, то мы либо задействуем своих специалистов, либо приглашаем их.

Насколько в этом году вы готовы поработать в плане приема людей по квотам?

У нас у каждого отделения выделены свои объемы. В целом, этих квот хватает. Допустим, по урологии у нас около 60 квот по ОМС и около 22 – по бюджету. Мы уже почти половину этих квот выработали. Как правило, мы и все используем до декабря. Кроме того, у нас есть квоты на детскую кардиологию и по ЭКО. Их у нас около 340. К нам обращаются, но сложность заключается в том, что нужно суметь подготовить не только женщину, но и мужчину. У нас это уже отработано, и определенные успехи, конечно, есть.

Какие инновации вы собираетесь вводить в деятельность центра?

Главная инновация – это кардиохирургия. На территории края ее нет, но нужда есть. Площадь у нас уже есть, операционная есть. Нам нужно только оборудование, коечный фонд, который уже есть, где расположить, и привлечение специалистов.

Влада Золотова.