Тринадцать человек с ограниченными возможностями по состоянию здоровья проходят обучение водительскому мастерству во Владивостоке, об этом DEITA.RU сообщили в городской администрации.

Это стало возможным благодаря денежному гранту от местных властей для инвалидов 1 и 2 групп.

Отмечается, что личный транспорт для таких людей - это предмет жизненной необходимости. Ведь умение управлять автомобилем повысит их шанс при устройстве на работу, поможет заниматься паралимпийскими видами спорта и просто жить более полноценной жизнью.



При этом не у каждого есть возможность выучиться самостоятельно, так как в среднем стоимость обучения в городе составляет 30 тысяч рублей, которые являются весьма значительной для многих.

Всего водительскому мастерству планируется обучить 15 человек.

Таисия Масина