Полицейские предостерегают граждан от действий кибермошенников, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

В дежурную часть Уссурийска обратился 54-летний местный житель. Он рассказал, что у него похитили 3,5 тысячи рублей.

Мужчина сообщил, что к нему на мобильный телефон пришло смс-сообщение с неизвестного номера, в котором находилась ссылка на интернет-ресурс. Потерпевшей перешел по ней, после чего мобильное устройство оказалось заблокированным. Позже мужчина обнаружил списание денежных средств с банковского счета и обратился в полицию. Еще одна жительница таким образом лишилась 7 тысяч рублей.

Полиция предостерегает приморцев от действий мошенников:

1. Если вы получили СМС или ММС сообщение со ссылкой на скачивание открытки, музыки, картинки или иной программы, не спешите открывать её. Перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги.

2. Посмотрите, с какого номера было отправлено вам сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного телефона без ведома владельца. Если отправитель вам не знаком, не открывайте такое сообщение.

3. Помните, что установка антивирусного программного обеспечения на мобильное устройство — это не прихоть, а мера, позволяющая повысить вашу безопасность.

Екатерина Лапкина