В соцсетях опубликована фотография дрифта на "Жигулях" на одной из дорог приморского города, сообщает DEITA.ru.

В сообществе "Типичный Спасск-Дальний" подписчики оценили мастерство водителя "Жигулей", круто входящего в поворот на заснеженной дороге.





Автолюбители из отдаленных городов Приморья развлекаются по-своему, и даже в не самых шикарных условиях находят время и место для правильного веселья.

Василий Кучин