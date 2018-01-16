16 Январь 2018, 11:35
Беспощадный спасский дрифт: советский автопром "валит боком"
Источник изображения: «Deita.ru»
В соцсетях опубликована фотография дрифта на "Жигулях" на одной из дорог приморского города, сообщает DEITA.ru.
В сообществе "Типичный Спасск-Дальний" подписчики оценили мастерство водителя "Жигулей", круто входящего в поворот на заснеженной дороге.
Автолюбители из отдаленных городов Приморья развлекаются по-своему, и даже в не самых шикарных условиях находят время и место для правильного веселья.
Василий Кучин