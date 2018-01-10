Четвертый месяц продолжаются поиски 32-летнего Владимира Картунова, который бесследно исчез 23 сентября минувшего года в городе Дальнереченске, сообщает DEITA.RU. Информацию о поиске мужчины опубликовал primpoisk25.

На вид Владимиру 30–35 лет, рост около 180 сантиметров, среднего телосложения, волос светло-русый, глаза голубые.

Был одет в черные штаны, черные туфли, черная футболка с белой горизонтальной полосой на груди камуфлированная кепка зеленого цвета.

Особые приметы: имеет татуировку «пограничник» на правой руке.

«Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просим позвонить по телефонам: 8 951 018 55 13 - МОМВД России « Дальнереченский» или 02, 102 – полиция 8 914 721 22 32, 8 994 004 41 46 – волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.ru», — обращаются волонтеры к приморцам.

Екатерина Лапкина