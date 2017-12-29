железная дорога
Источник изображения: «Deita.ru»

Смелая овчарка вышла на железнодорожные пути в Приморье, сообщает «Deita.ru».

овчарка

Как пишет dps_control, собака преградила движение электровозу на железнодорожном перегоне в районе аэропорта в Артеме. 

На громкий сигнал животное вообще никак не реагировало. По словам машиниста остановиться удалось только благодаря тому, что вагон был одиночный. 

Машинисту пришлось выйти из электровоза и прогнать смелую собаку, чтобы продолжить движение.

овчарка

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что железная дорога не простила пьяного пенсионера во Владивостоке.

Таисия Масина