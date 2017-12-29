Источник изображения: «Deita.ru»
Смелая овчарка вышла на железнодорожные пути в Приморье, сообщает «Deita.ru».
Как пишет dps_control, собака преградила движение электровозу на железнодорожном перегоне в районе аэропорта в Артеме.
На громкий сигнал животное вообще никак не реагировало. По словам машиниста остановиться удалось только благодаря тому, что вагон был одиночный.
Машинисту пришлось выйти из электровоза и прогнать смелую собаку, чтобы продолжить движение.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что железная дорога не простила пьяного пенсионера во Владивостоке.
Таисия Масина