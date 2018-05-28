Во Владивостоке у предпринимателя изъяли более 700 литров контрафактного алкоголя изъяли в Приморье, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе администрации края.

Так, сотрудники департамента лицензирования и торговли Приморья совместно с полицией в ходе очередного рейда в районе жилых домов по улице Русская, 57 выявили нелегальную продажу алкоголя.

Специалисты изъяли из незаконного оборота изъято 733 литра пива и пивных напитков. Продажа велась в нестационарном торговом объекте без документов, подтверждающих легальный оборот данной продукции.

Вся продукция арестована до принятия судом решения о ее уничтожении. Индивидуального предпринимателя ждет административная ответственность.

Напомним, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поручил усилить работу по пресечению торговли алкоголем без лицензии.