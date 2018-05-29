В Якутии из-за сильного ветра без электричества остались 85 тысяч человек, сообщает DEITA.RU.

Буря затронула Якутск и центральные районы Якутии вечером 28 мая. Из-за ветра повалены опоры ЛЭП, билборды, заборы, автобусные остановки, снесены крыши домов.



По данным Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ, без электричества остались 85 тысяч бытовых потребителей.

Сообщается, что энергетики ночью восстанавливали линии электропередач, работа продолжается до сих пор. Они планируют восстановить подачу света во все дома в ближайшее время.

Ирина Петрова

