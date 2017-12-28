Плановые работы по ремонту и диагностике электросетей пройдут во Владивостоке в пятницу, 29 декабря, об этом «Deita.ru» сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

В связи с этим с 09:00 до 17:00 без света останутся жители домов по следующим адресам:

Александровича ул.34, 34А, 36, 38, 52, 50Б, 40Б,

Восточный пр-кт 11, 12, 13, 14, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 5Б, 16Б, 9,

Давыдова ул.35,

Джамбула ул.26, 28, 30, 32, 34, 34А, 41, 43, 37, 33,

Лазо ул.12,

Лермонтова ул.75, 77, 77/1,

Океанский пр-кт 101, 107, 87, 99,

Пшеницына ул.101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 52, 54, 56, 58, 60, 83, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 123, 46,

Солнечная ул.1,

Художественная ул.15, 17, 19, 21, 23, 25.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что жестокий электрик из Приморья нажился на пенсионерах.

Таисия Масина