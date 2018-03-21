В среду, 21 марта, 147 адресов во Владивостоке отключат от электроэнергии, об этом DEITA.RU сообщили в МУПВ ВПЭС (электрические сети).

Света не будет 09:00 до 17:00 в связи с плановыми работами по ремонту и диагностике электросетей в следующих домах:

Ленинский район

Адмирала Фокина ул. 26, 29, 31

Почтовый пер. 5

Семеновская ул. 32, 34, 36

Уборевича ул. 11, 7, 7А

Первомайский район

Босфора ул. 43

Зои Космодемьянской ул. 44, 46, 48, 50, 52

Острогорная ул. 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 4

Босфора туп. 34

Первореченский район

Постышева ул. 33А

Советский район

Александровича ул. 22А, 24, 26, 32, 28В

Воровского ул. 46

Восточная 1-я ул. 1, 10, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 24А, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Восточный пр-кт 1, 10, 14, 1А, 2, 39, 4, 41, 48, 50, 52, 54, 54А, 6, 8, 45/3

Заречная ул. 10, 12, 14, 2, 4, 8, 55

Ключ 4-й ул. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 9, 18, 16, 14, 25, 98

Комитетская ул. 10, 11, 12, 15, 16Б, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 8, 10Б, 7В

Крутая 2-я ул. 4, 6

Курчатова (ст. Спутник) ул. 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1А

Минеральная ул. 3, 5, 5Д, 1А

Подгорная ул. 1, 2, 6

Подъемная ул. 2, 21, 23, 34, 24, 26

Рокоссовского ул. 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 7, 9

Семирадского ул. 12, 14, 16, 18, 8, 2

Фрунзенский район

Садовая ул. 22

Таисия Масина



