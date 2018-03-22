Родственники просят помочь в поисках мужчины, который без вести пропал во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Пропавший проживает в районе Детского парка, ему 78 лет, рост примерно 175-180 сантиметров, худощавого телосложения. По словам родственников, обычно носит темную куртку и кепку, ходит с пакетом, страдает провалами в памяти.

Как пишет dps_control, последний раз мужчину видели 20 марта текущего года в 10 утра.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят позвонить по телефонам 2-01-25-46, 2-69-46-46, 8-902-051-63-48 или 02

Таисия Масина