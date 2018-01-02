Ремонтные работы в системе водоснабжения оставили горожан без воды в праздничные выходные, сообщает «Deita.ru».

Однако, как заверили городские службы, это ненадолго.

Горячую воду отключили до 2 января до 12.00 по адресам: Луговая ул.50, 50А, Сахалинская ул.34, здесь же отключили и холодную воду до 12.00.

До 10.00 горячей воды не будет на Красного Знамени пр-кт 91. До этого же времени здесь отключат и холодную воду.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что приморцам спишут долги за воду.

Таисия Масина



