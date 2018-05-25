Горячую воду отключат у некоторых жителей Владивостока на выходные дни в связи с ремонтными работами, сообщает DEITA.RU.

По данным МУПВ ВПЭС (тепловые сети), до 12.00 28 мая без горячего водоснабжения останутся жители следующих домов:

Красного Знамени пр-кт 39, 43,

Некрасовская ул. 53, 55, 57, 59,

Океанский пр-кт 100, 102, 104, 106, 108, 110, 134, 138, 140, 94, 98,

Острякова пр-кт 6,

Партизанский пр-кт 58

Нейбута ул. 87



Каплунова ул. 13, 15, 17

Красного Знамени пр-кт 100, 104, 114, 118, 120, 125, 127, 129, 131, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 160, 162, 164, 78, 86, 88, 90, 94, 96, 98,

Некрасовская ул. 36А, 38, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 70, 72, 74, 76,

Тобольская ул. 10, 12, 14, 25, 27, 29,

Толстого ул. 23, 25, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52,

Тунгусская ул. 22,

Шилкинская ул. 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 16, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Калинина ул. 255



Полярная ул. 7Б



Гоголя ул. 19,

Державина ул. 15, 16, 19, 19А, 21, 57, 59,

Некрасовский пер. 5,

Нерчинская ул. 34, 40, 42, 46, 48, 52, 54, 58

Таисия Масина