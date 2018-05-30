вода
Источник изображения: «Deita.ru»
Читайте также:

В приморском поселке Славянка произошел порыв трубы, об этом DEITA.RU сообщили в МЧС России по Приморскому краю.

Сегодня, 30 мая, в 06.30  в Центр управления в кризисных ситуациях  Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на водоводе холодного водоснабжения в посёлке Славянка Хасанского муниципального района произошел порыв трубы диаметром 425 мм. 

Принято решение о сливе воды из системы водоснабжения. От централизованного водоснабжения отключено более 70 многоквартирных дома и 9 социально значимых объектов.

Местные жители оповещены об отключении холодного водоснабжения и сроках проведения ремонтных работ.

Работы по восстановлению холодного водоснабжения проводит бригада МУП «Славянка-Водоканал» в составе 14 человек и 5 единиц техники.

Планируемое время завершения работ 30 мая ориентировочно до 15.00. 

Ирина Петрова 

Читайте также: