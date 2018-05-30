В приморском поселке Славянка произошел порыв трубы, об этом DEITA.RU сообщили в МЧС России по Приморскому краю.





Сегодня, 30 мая, в 06.30 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что на водоводе холодного водоснабжения в посёлке Славянка Хасанского муниципального района произошел порыв трубы диаметром 425 мм.

Принято решение о сливе воды из системы водоснабжения. От централизованного водоснабжения отключено более 70 многоквартирных дома и 9 социально значимых объектов.



Местные жители оповещены об отключении холодного водоснабжения и сроках проведения ремонтных работ.

Работы по восстановлению холодного водоснабжения проводит бригада МУП «Славянка-Водоканал» в составе 14 человек и 5 единиц техники.

Планируемое время завершения работ 30 мая ориентировочно до 15.00.

Ирина Петрова