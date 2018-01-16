Ремонтные работы на сети холодного водоснабжения во вторник, 16 января, оставят без воды некоторых жителей Владивостока, об этом «Deita.ru» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Отключения пройдут с 09:00 до 14:00 по следующим адресам:

Народный пр-кт 11, 13, 15.



С 09:00 до 17:00 воды не будет здесь:



Горная ул.31, 31А, 33, 33А,

Зейская ул.10, 12, 4/2, 5,

Луговая ул.41, 43, 51А,

Матросская 7-я ул.25.



Кизлярская ул.7,

Очаковская ул.5,

Харьковская ул.45.



Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обезвоженный поселок спасают в Приморье.

Таисия Масина