Отсутствие воды
Источник изображения: «Deita.ru»

Ремонтные работы на сети холодного водоснабжения во вторник, 16 января, оставят без воды некоторых жителей Владивостока, об этом  «Deita.ru» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».

Отключения пройдут с 09:00 до 14:00 по  следующим адресам:

Народный пр-кт 11, 13, 15.

С 09:00 до 17:00 воды не будет здесь:

Горная ул.31, 31А, 33, 33А, 

Зейская ул.10, 12, 4/2, 5, 

Луговая ул.41, 43, 51А, 

Матросская 7-я ул.25.

Кизлярская ул.7, 

Очаковская ул.5, 

Харьковская ул.45.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обезвоженный поселок спасают в Приморье.

Таисия Масина