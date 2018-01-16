Источник изображения: «Deita.ru»
Ремонтные работы на сети холодного водоснабжения во вторник, 16 января, оставят без воды некоторых жителей Владивостока, об этом «Deita.ru» сообщили в КГУП «Приморский водоканал».
Отключения пройдут с 09:00 до 14:00 по следующим адресам:
Народный пр-кт 11, 13, 15.
С 09:00 до 17:00 воды не будет здесь:
Горная ул.31, 31А, 33, 33А,
Зейская ул.10, 12, 4/2, 5,
Луговая ул.41, 43, 51А,
Матросская 7-я ул.25.
Кизлярская ул.7,
Очаковская ул.5,
Харьковская ул.45.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что обезвоженный поселок спасают в Приморье.
Таисия Масина