Горячая и холодная вода
Источник изображения: «Deita.ru»

Системы водоснабжения в некоторых районах  Владивостока не выдержали и дали сбой, об этом «Deita.ru» сообщили в городских службах.

В связи с этим из-за прорывов и течей некоторые горожане остались без холодной и горячей воды.

Без холодного водоснабжения до 12.00 5 января остались жители домов по 

Некрасовской ул.46 и Окатовой ул.16.

Горячую воду отключили до 12.00 8 января на Шепеткова ул.40, 

до 12.00 7 января на Сафонова ул.34, 

до 12:00 5 января на  Нейбута ул.39, 75, 77, 81, 81А, 83, 85, 87,

Черемуховой ул.12А,

Окатовой ул.16,

Давыдова ул.20.

Напомним, ранее  «Deita.ru» сообщало, что в приморском санатории детей обварило горячей водой.

Таисия Масина