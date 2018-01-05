Источник изображения: «Deita.ru»
Системы водоснабжения в некоторых районах Владивостока не выдержали и дали сбой, об этом «Deita.ru» сообщили в городских службах.
В связи с этим из-за прорывов и течей некоторые горожане остались без холодной и горячей воды.
Без холодного водоснабжения до 12.00 5 января остались жители домов по
Некрасовской ул.46 и Окатовой ул.16.
Горячую воду отключили до 12.00 8 января на Шепеткова ул.40,
до 12.00 7 января на Сафонова ул.34,
до 12:00 5 января на Нейбута ул.39, 75, 77, 81, 81А, 83, 85, 87,
Черемуховой ул.12А,
Окатовой ул.16,
Давыдова ул.20.
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в приморском санатории детей обварило горячей водой.
Таисия Масина