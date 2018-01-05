Системы водоснабжения в некоторых районах Владивостока не выдержали и дали сбой, об этом «Deita.ru» сообщили в городских службах.

В связи с этим из-за прорывов и течей некоторые горожане остались без холодной и горячей воды.

Без холодного водоснабжения до 12.00 5 января остались жители домов по

Некрасовской ул.46 и Окатовой ул.16.



Горячую воду отключили до 12.00 8 января на Шепеткова ул.40,

до 12.00 7 января на Сафонова ул.34,

до 12:00 5 января на Нейбута ул.39, 75, 77, 81, 81А, 83, 85, 87,

Черемуховой ул.12А,

Окатовой ул.16,

Давыдова ул.20.

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что в приморском санатории детей обварило горячей водой.

Таисия Масина



