Незаконность перепланировки в Магадане удалось установить только благодаря судебным приставам, об этом DEITA.RU сообщили в Управлении ФССП России по Магаданской области.

Жители многоэтажного дома, расположенного по улице Пролетарской, пожаловались в региональную Государственную жилищную инспекцию на то, что их заливают соседи, которые якобы сделали незаконную перепланировку.

Представителей Госжилинспекции по собственному желанию виновник спокойствия дверь не открыл, более того, получать корреспонденцию от инспекции наотрез отказался не только из почтового ящика, но и по месту работы. В результате было принято решение обратиться в суд, который постанови обеспечить доступ в жилое помещение.

После получения у судебного пристава исполнительного листа, ответчик все-таки впустил в квартиру представителя жилищной инспекции.

Екатерина Лапкина