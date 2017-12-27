Безопасность детей стараются усилить в городе Находка Приморского края, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.

Здесь ограждают леерами пешеходные переходы напротив школ и детских садов. Ограждения установлены у детских садов №34, №33 и №7, у здания школы №7 на улице Шевченко и у корпуса школы «Лидер-2» на улице Северной. Они не позволят детям выходить на проезжую часть в неположенном месте.

Кроме того, перед началом учебного года возле школ и детских садов специалисты освежили краску бело-желтой разметки «зебр», а также продублировали дорожные знаки «Осторожно, дети».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что на "зебрах" в Приморье установлены необычные светофоры.



Таисия Масина