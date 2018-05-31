На российских трассах устанавливают новые ограждения, которые снизят аварийность при выезде на встречную полосу движения, сообщает DEITA.RU.

Легкие пластиковые конструкции в качестве эксперимента появились посередине дороги в Ижевске. Ожидается, что они также будут установлены в Подмосковье и на трассе М7 «Волга».

Конструкция изготовлена из композитных материалов, хотя внешне выглядит, как обычный капитальный металлический забор.

Новые ограждения не отличаются особой прочностью. Если в нее въедет авто на большой скорости, конструкция разрушится как карточный домик и машина окажется на встречке. Однако, глядя на внешний вид отбойника, желания проверять это не возникнет.

У ограждения есть несколько ключевых преимуществ, и главное из них — это стоимость. Цена погонного метра вместе с установкой вряд ли превысит две тысячи рублей.

Отмечается, что современные ограждения и леера зачастую изготовлены из алюминия и весьма опасны. Так, эксперты убеждены, что отбойники, которые стоят на скоростных трассах в Приморье, крайне опасны — немало было случаев, когда машина и водитель буквально нанизывались на такие леера.

Екатерина Лапкина