Власти Крыма предлагают ввести безвизовый режим для иностранцев, которые приезжают на лечение в российские санатории и на курорты, сообщает DEITA.RU.

Такую информацию газете «Коммерсантъ» предоставил советник главы республики Сергей Стрельбицкий.

"Мы предлагаем, чтобы иностранные граждане, которые хотят лечиться в России, могли бы посещать нашу страну без оформления визы на период до 30 дней. Разумеется, с подтверждением, что едут именно на лечение. За этот срок они могут, например, пройти оздоровительный курс в наших санаторно-курортных учреждениях", - сказал он.

По его словам, для тех, кому необходимо более длительное лечение, можно ввести специальные медицинские визы сроком до полугода, которые будут выдаваться по упрощенной схеме.

Предполагается, что это увеличит доходы санаторно-курортной отрасли и положительно скажется на качестве услуг.

Ирина Петрова